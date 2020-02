È presto per giudicare Eriksen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La frenesia del calcio attuale non ti permette passi falsi, prestazioni sotto la sufficienza - seppur di poco - oppure esordi che ti fanno passare quasi inosservato. Succedeva a Piatek un anno fa, quando continuava a segnare e bucare la rete avversaria: titoloni a nove colonne, tifosi innamorati più di lui che di Higuain, addetti ai lavori che provavano nuove posizioni per cercare di essere originali, spesso trovando sponda in chi non poteva sopportare l'argentino. Stavolta è il turno di Eriksen, giocatore che ha dimostrato tutta la sua genialità nei suoi anni al Tottenham (arrivando in finale di Champions League) derubricato ieri sera a trotterellante interno di centrocampo, compassato, che non ha il guizzo.

L'EQUILIBRIO CHE MANCA - E nello schizofrenico mondo calcistico odierno, soprattutto in Italia, non c'è molto tempo per cercare di dimostrare. Basti pensare a quanto successo con Lukaku nelle prime gare della stagione. Considerato lento e macchinoso, quasi miracolato nel segnare. Salvo poi andare in rete con una continuità disarmante per chi è al primo anno di Italia. Si può eccepire che non sia bellissimo da vedere, ma in ventidue partite ha già raggiunto i gol segnati a Manchester nel suo primo anno, sedici. Dietro, ancora, a due annate all'Everton e una al West Bromwich. Lukaku dovrebbe insegnare che un giocatore si giudica sul lungo periodo. Ma le sentenze fanno più presa che la prudenza, vista come un segnale di debolezza e di mancanza di opinioni (non che sia sempre un male).

ANCHE CRISTIANO - La stessa cosa che, del resto, è successa a Ronaldo nella scorsa annata. Deludente nel suo impatto, con zero gol in tre partite, il portoghese è stato il secondo - in termini di velocità - ad arrivare a quota 50 con la maglia di una squadra italiana, impiegando 69 gare. Solo Shevchenko ha fatto meglio, prima di lui. Vero è che le aspettative su di lui erano enormi, per più motivi. E che manca all'appello ancora la Champions League, dopo che un anno fa l'incrocio con l'Ajax era stato considerato semplice. D'altro canto però i 35 anni non sembrano avere influito più di tanto sulla sua continuità di rendimento e sulla capacità di polarizzare il gioco.

I CONTI A GIUGNO - L'idea che un solo interprete possa cambiare completamente una squadra, la filosofia e il suo gioco è quantomeno pretenzioso. Sperarci che lo faccia in pochi giorni è fantasia.. Eriksen deve avere il tempo di abituarsi a un calcio molto più tattico e meno fisico, dove la sua tecnica può sì far la differenza ma che ha meno compagni che correranno per lui. Ma in un paio di circostanze il piede si è già visto, magari tirando addosso a Musso, ma con una potenza che potrà fare comodo.