vedi letture

E quindi uscimmo a riveder... l'Europa: il Napoli di Gattuso ha vinto sei delle ultime sette gare

E quindi uscimmo a riveder le stelle, quelle dell'Europa. Perché il Napoli di Gennaro Gattuso, forte delle sue quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato (sei vittorie nelle ultime sette gare se contiamo anche le due di Coppa Italia), è al momento sesto in classifica con 36 punti.

Il 2-1 ottenuto ieri sera a Brescia, con una rimonta firmata Insigne-Fabian Ruiz in appena nove minuti dopo aver chiuso il primo tempo immeritatamente in svantaggio, è stato solamente l'ultimo segnale incoraggiante: gli azzurri hanno rialzato la testa e, pur non convincendo ancora pienamente dal punto di vista del gioco, hanno ritrovato il carattere e finalmente anche un po' di entusiasmo. Dopo aver toccato il fondo con la sconfitta incassata dalla Fiorentina al San Paolo (0-2), i partenopei sono riusciti d'altronde a battere Lazio (quarti di finale) e Inter (andata della semifinale) in Coppa Italia e a fare lo stesso con Juventus, Sampdoria, Cagliari e Brescia in Serie A. Con una sola macchia: la sconfitta casalinga per 2-3 col Lecce del passato 9 febbraio. Un incidente di percorso che non può comunque cancellare il progressivo processo di (ri)costruzione, soprattutto psicologica, del Sergente Gattuso.

In 13 partite sulla panchina campana sono 8 i suoi successi, 5 le sconfitte e 0 i pareggi. Quasi a voler dire: "Non accontentiamoci mai". È proprio così, infatti, che il suo Diesel-Napoli sembra aver trovato i giri giusti, a pochi giorni dalla sfida più importante della stagione: l'andata degli ottavi di finale di Champions col Barcellona in programma martedì prossimo. Un appuntamento che dirà tanto, tantissimo sull'annata di Insigne e compagni.