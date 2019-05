È stato un derby all'altezza della memoria di Superga

© foto di www.imagephotoagency.it

I cori su Superga e quelli sull'Heysel, i fischi a Kean e a Koulibaly. La paura che un derby in programma il 4 maggio, a settant'anni esatti dalla tragedia di Superga, potesse ospitare episodi indegni della memoria del Grande Torino. È anche questa, l'Italia in cui viviamo. Quella in cui siamo arrivati al Derby della Mole numero 198 con il timore che potesse offrire uno spettacolo lontano da quello che merita il ricordo di Valentino Mazzola e compagni. La nota più bella di Juventus-Torino, invece, è che il derby ha onorato come meglio non poteva il dramma che ha cambiato per sempre la storia dei granata e anche del calcio italiano.

Prima ancora che in campo, la giornata di oggi si può archiviare come uno dei giorni belli, tra quelli che potremo ricordare senza doversene vergognare. Per la prima volta, la Juventus ha partecipato, in persona del presidente e del curatore del Musem, alle commemorazioni di Superga. Alla vigilia, perché il giorno del settantennale è giusto lasciarlo al popolo del Toro. Poi è arrivato l'Allianz Stadium, oggettivamente non sempre irreprensibile da questo punto di vista. E invece oggi davvero impeccabile, con quello striscione e gli applausi a farvi da contorno.

Teatro perfetto per una gara che ha onorato anch'essa la memoria di una squadra tra le più forti che il nostro Paese abbia mai visto giocare. Non solo i tifosi: anche Juventus e Torino, con una partita giocata senza mai trattenersi, sempre a cento all'ora, hanno a modo loro onorato la memoria di un gruppo di giocatori straordinario prima ancora che fossero consegnati alla storia. Lo ha fatto persino Cristiano Ronaldo, in un certo senso la miglior rappresentazione attuale di quello che era il quarto d'ora granata: quando il portoghese si accende, non ce n'è per nessuno. È una partita che lascia, per il risultato, un po' di amaro in bocca a Mazzari e a suoi, che avrebbero meritato di vincerla. Ma è anche una partita che, complice tutto quello che è successo fuori dal campo prima e durante essa, ha reso questo derby degno della memoria del Grande Torino.