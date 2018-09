Ecce CR7. Ora la Juve aspetta Dybala

JUVENTUS-SASSUOLO 2-1 (50' e 66' Cristiano Ronaldo; 92' Babacar)

La lunga attesa è finita: la Serie A scopre Cristiano Ronaldo. Dopo le difficoltà delle prime partite, il portoghese contro il Sassuolo ha iniziato con la stessa voglia di segnare. Sua, ma anche dei compagni, che nel primo tempo l'hanno cercato con insistenza quasi ossessiva, riempiendolo di attenzioni fin quasi a ingolfarlo, un po' come quando si cerca di far partire l'auto anche se ha la batteria scarica.

Non era un problema di batteria: in fin dei conti, pur troppo cercato da compagni e avversari, CR7 aveva dato segnali confortanti. È servito un errore clamoroso della difesa neroverde, però, perché l'Allianz potesse sciogliersi nell'esultanza più attesa: da lì in poi tutto in discesa. L'uscita di Mandzukic, questa volta, ha creato al portoghese gli spazi perché potesse trovare confidenza e terreno ove svariare. Cristiano Ronaldo c'era e c'è, insomma: al primo gol è seguita subito la doppietta. Anche l'anno scorso si era sbloccato alla quarta, poi ha chiuso a 26 gol in 27 giornate di Liga: Allegri può essere tranquillo, su questo fronte.

Meno, per quanto riguarda Paulo Dybala: nel pre-partita avevamo parlato di occasione per l'argentino. Fallita: chi si aspettava che il 10 bianconero entrasse in campo voglioso di riscatto è rimasto deluso. A parte un bel tacco nel primo tempo, anche contro il Sassuolo c'è stata poca Joya. La squalifica certa in arrivo per Douglas Costa gli regalerà altre occasioni, ma che la Juve abbia un problema legato all'impiego e al rendimento di Dybala è ormai impossibile da negare. Trovato il gol di Ronaldo, non resta che capire come far coesistere il numero 7 col numero 10.