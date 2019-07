El Chiringuito - C'è l'offerta del Real Madrid per Pogba: 80 mln più Bale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La popolare trasmissione spagnola 'El Chiringuito' ha lanciato una novità in merito al futuro di Paul Pogba, obiettivo di Zinedine Zidane per il centrocampo del Real Madrid 2019/20. Il club spagnolo ha messo sul piatto un'offerta decisamente allettante: 80 milioni di euro cash più il cartellino di Gareth Bale. L'intenzione di Florentino Perez è quella di definire l'accordo in tempi rapidi e chiudere con il centrocampista francese la sontuosa campagna acquisti.