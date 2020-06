El Chiringuito - Ecco perché Hakimi ha scartato Guardiola e ha detto sì all'Inter

vedi letture

Achraf Hakimi vicino al trasferimento all'Inter. La notizia, rilanciata questa mattina da 'El Chiringuito', ha trovato conferme anche in Italia col Real Madrid che dalla cessione del laterale classe '98 dovrebbe incassare circa 40 milioni di euro.

Proprio la trasmissione spagnola spiega i motivi che hanno portato il giocatore a prendere questa scelta: attualmente in prestito al Borussia Dortmund, Hakimi non tornerà al Real Madrid perché il club spagnolo ha già chiarito che non punterà su di lui per il futuro. Sulle tracce di Hakimi anche il Manchester City, ipotesi scartata visto che - al momento - non è ancora chiara se la squadra di Guardiola sarà in Champions il prossimo anno.