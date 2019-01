El Dia: il Cagliari pagherà clausola di Nandez. Il Boca ha il sostituto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta El Dia in Argentina, il Cagliari avrebbe alzato l'offerta per Naithan Nandez a 21 milioni di dollari, ovvero il valore della clausola. Questi soldi andranno per il 70% al Boca Juniors e per il 30% al Penarol. Gli Xeneizes, peraltro, avrebbero già individuato in Jorman Campuzano dell'Atletico Nacional il sostituto del centrocampista in uscita direzione Sardegna.