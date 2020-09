El Golazo de Gol difende Morata: "Ha rispettato le attese, altro che fallimento"

"Alvaro Morata non è stato una delusione per l'Atletico Madrid". Editoriale del Golazo de Gol, trasmissione sportiva spagnola, sull'addio della punta direzione Juventus. "Non è Cavani, Suarez, Kane, un goleador, ha rispettato le aspettative. Alvaro è stato accettabile, non sarà una leggenda del club ma è stato uno dei protagonisti della notte di Liverpool".