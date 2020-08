El Larguero: la clausola da 700 milioni di Messi non sarebbe più valida

Importante notizia su Lionel Messi arrivata da El Larguero. Lionel Messi non sarebbe costretto a portare i 700 milioni della clausola prima della sua ultima stagione prevista dal contratto. Il fuoriclasse ha una clausola che gli eviterebbe questa cifra proprio in questa finestra. Non solo: secondo Cadena Ser, avrebbe firmato fino al 2020 con la prossima come stagione opzionale. Tuttavia, non potrebbe liberarsi dal suo contratto gratuitamente. Pertanto, se non si trova un accordo, un giudice fisserebbe il prezzo di Lionel Messi che sarebbe senza precedenti.