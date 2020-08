Eliminare chi ha fatto il suo tempo: la lista delle uscite del Napoli dopo Allan

"Allan è ai saluti, andrà all'Everton". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato quest'oggi la prima uscita di una sessione di calciomercato che ci dirà molto del Napoli che verrà. Dopo l'acquisto di Osimhen, ma soprattutto dopo i tanti acquisti definiti a gennaio, il Napoli è chiamato a completare la rosa con un terzino, un nuovo centrale di difesa e un centrocampista. Ma prima ci saranno da definire le cessione perché, come ha confermato De Laurentiis: "Bisogna capire come eliminare chi ormai ha fatto il suo tempo al Napoli ed inserire nuove figure".

Chi ha fatto il suo tempo a Napoli - Di sicuro tra i giocatori in uscita c'è Arkadiusz Milik: contratto in scadenza nel 2021 e la ricerca ormai pubblica di una nuova squadra. Doveva essere la Juventus, ma le difficoltà di un accordo col Napoli lo spingono nella Capitale, in quella Roma dove Cengiz Under potrebbe fare viaggio opposto e quindi sbloccare in fretta l'affare.

In uscita anche Kalidou Koulibaly: PSG, United, ma soprattutto Manchester City sulle tracce del difensore senegalese, che considera esaurito il suo tempo al Napoli ma resta in uscita a prezzo stellare, almeno 70 milioni di euro. Molto meno costa Faouzi Ghoulam: ha giocato pochissimo negli ultimi due anni e a causa di un ingaggio importante ha poco mercato. Il Napoli vorrebbe piazzarlo prima di acquistare un nuovo terzino sinistro: non sarà semplice. In uscita anche Fernando Llorente, Amin Younes e Adam Ounas: tutti elementi di un attacco che il Napoli sta rivoluzionando e che deve necessariamente snellire.