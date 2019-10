Eppur si muove: Samp, con Ranieri 2 pt in 3 gare. Ma può essere la svolta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un pareggio a reti inviolate contro la Roma a Marassi, una sconfitta per 2-1 a Bologna e un altro pari, stavolta per 1-1, in casa col Lecce. Ma il gol segnato al 91' nel match di stasera da Gaston Ramirez, nonostante nell'era Ranieri siano arrivati per ora soltanto due punti in tre partite, può significare moltissimo per una Sampdoria ancora in cerca di sé stessa.

"In questo momento ci gira tutto male, ma ho detto alla squadra che ho apprezzato la sua caparbietà. Questa può essere la svolta della nostra stagione", sono state non a caso le parole a caldo del nuovo allenatore doriano. Che, pur non essendo ancora riuscito - troppo poco il tempo a disposizione - a impostare un gioco corale, sta piano piano aiutando Audero e compagni a togliersi di dosso la paura e le scorie mentali di un avvio da incubo. Tra mancanza di risultati sul campo e punti interrogativi societari.

La paura per una posizione in classifica che resta bruttissima (ultimo posto a quota cinque punti), ma che in un momento tale del campionato significa per fortuna ancora ben poco. Il Genoa quartultimo dista infatti sole tre lunghezze e questa Sampdoria, come mostrato dagli ingressi in campo di Ramirez e Rigoni nella ripresa, ha sicuramente la qualità necessaria per risollevarsi. È tutta una questione di testa, ma quante squadre di Serie A oggi possono permettersi di estrarre dal cilindro due talenti del genere? Quando i ragazzi di Ranieri lo capiranno, allora sì che uscire dal tunnel sarà possibile.