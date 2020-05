Esodo estivo dalla Roma: da Florenzi a Schick, da Coric a Fazio, tanti addii in vista

Il Tempo oggi in edicola fa il punto sui tanti giocatori in uscita per la prossima sessione di mercato dalla Roma. In lista di uscita ci sono anche Florenzi, Under e il baby Riccardi, bisogna poi piazzare tutti gli altri giocatori che rischiano di tornare dai prestiti (Schick, Nzonzi, Karsdorp, Olsen e Coric) o che non rientrano più nei programmi (Pastore, Perotti, Fazio e Juan Jesus)