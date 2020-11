ESPN certa: il Manchester United non ascolterà nessuna proposta del Milan per Dalot

Tra le buone note di questo avvio di stagione del Milan da primo in classifica c'è anche il portoghese Diogo Dalot, arrivato in prestito dal Manchester United nell'ultima sessione di mercato. Secondo quanto riportato da ESPN, però, la posizione dei Red Devils appare oggi piuttosto chiara: la società inglese non intende ascoltare alcuna proposta di acquisto a titolo definitivo dei rossoneri per il laterale difensivo.