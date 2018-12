ESPN - I migliori 100 del 2018: Guardiola miglior tecnico. Ci sono 4 italiani

© foto di Insidefoto/Image Sport

ESPN ha stilato la classifica dei migliori dieci calciatori dividendo per ruolo circoscrivendo al rendimento del 2018. Liga e Premier League si spartiscono la totalità dei primi posti, con Pep Guardiola nominato miglior allenatore dell'anno a dispetto di una folta rappresentanza italiana: Allegri è quarto, Sarri quinto e Ancelotti ottavo, davanti a Tite del Brasile. Tra i calciatori quattro italia, si tratta di Chiellini e Bonucci nell'ambito dei difensori centrali, di Verratti come centrocampista e di Lorenzo Insigne come ala offensiva. Di seguito i 100 giocatori classificati dall'emittente televisiva statunitense.

PORTIERI

1. David De Gea – Manchester United e Spagna;

2. Jan Oblak – Atletico Madrid e Slovenia;

3. Thibaut Courtois – Real Madrid e Belgio;

4. Alisson Becker – Liverpool e Brasile;

5. Marc-André ter Stegen – Barcellona e Germania;

6. Ederson – Manchester City e Brasile;

7. Manuel Neuer – Bayern Monaco e Germania;

8. Hugo Lloris – Tottenham e Francia; 9. Gianluigi Buffon – PSG e Italia;

10. Keylor Navas – Real Madrid e Costa Rica.

TERZINI DESTRI

1. Dani Carvajal – Real Madrid e Spagna;

2. Joshua Kimmich – Bayern Monaco e Germania;

3. Kyle Walker – Manchester City e Inghilterra;

4. Benjamin Pavard – Stoccarda e Francia;

5. Dani Alves – PSG e Brasile;

6. Kieran Trippier – Tottenham e Inghilterra;

7. Thomas Meunier – PSG e Belgio;

8. Cesar Azpilicueta – Chelsea e Spagna;

9. Sergi Roberto – Barcellona e Spagna;

10. Juanfran – Atletico Madrid e Spagna.

DIFENSORI CENTRALI

1. Sergio Ramos – Real Madrid e Spagna;

2. Raphael Varane – Real Madrid e Francia;

3. Diego Godin – Atletico Madrid e Uruguay;

4. Virgil Van Dijk – Liverpool e Olanda;

5. Giorgio Chiellini – Juventus e Italia;

6. Gerard Piqué – Barcellona e Spagna;

7. Samuel Umtiti – Barcellona e Francia;

8. Leonardo Bonucci – Juventus e Italia;

9. Kalidou Koulibaly – Napoli e Senegal;

10. Jan Vertonghen – Tottenham e Belgio

TERZINI SINISTRI

1. Marcelo – Real Madrid e Brasile;

2. David Alaba – Bayern Monaco e Austria;

3. Jordi Alba – Barcellona e Spagna;

4. Alex Sandro – Juventus e Brasile;

5. Benjamin Mendy – Manchester City e Francia;

6. Lucas Hernandez – Atletico Madrid e Francia;

7. Marcos Alonso – Chelsea e Spagna; 8.

Andrew Robertson – Liverpool e Scozia;

9. Filipe Luis – Atletico Madrid e Brasile;

10. Layvin Kurzawa – PSG e Francia.

CENTROCAMPISTI CENTRALI

1. Luka Modric – Real Madrid e Croazia;

2. N’Golo Kanté – Chelsea e Francia;

3. Toni Kroos – Real Madrid e Germania;

4. Paul Pogba – Manchester United e Francia;

5. Sergio Busquets – Barcellona e Spagna;

6. Ivan Rakitic – Barcellona e Croazia;

7. Casemiro – Real Madrid e Brasile;

8. Jorginho – Chelsea e Italia;

9. Thiago – Bayern Monaco e Spagna;

10. Marco Verratti - PSG e Italia.

CENTROCAMPISTI OFFENSIVI

1. Kevin De Bruyne – Manchester City e Belgio;

2. Isco – Real Madrid e Spagna;

3. David Silva – Manchester City e Spagna;

4. Philippe Coutinho – Barcellona e Brasile;

5. Christian Eriksen – Tottenham e Danimarca;

6. Dele Alli – Tottenham e Inghilterra;

7. Bernardo Silva – Manchester City e Portogallo;

8. James Rodriguez – Bayern Monaco e Colombia;

9. Koke – Atletico Madrid e Spagna;

10. Mesut Ozil – Arsenal.

ALI OFFENSIVE

1. Sadio Mané – Liverpool e Senegal;

2. Leroy Sané – Manchester City e Germania;

3. Raheem Sterling – Manchester City e Inghilterra

4. Ivan Perisic – Inter e Croazia;

5. Marco Asensio – Real Madrid e Spagna;

6. Willian – Chelsea e Brasile;

7. Lorenzo Insigne – Napoli e Italia;

8. Ousmane Dembélé – Barcellona e Francia;

9. Marco Reus – Borussia Dortmund e Germania;

10. Douglas Costa – Juventus e Brasile.

ATTACCANTI

1. Lionel Messi – Barcellona e Argentina;

2. Cristiano Ronaldo – Juventus e Portogallo;

3. Kylian Mbappé – PSG e Francia;

4. Eden Hazard – Chelsea e Belgio;

5. Antoine Griezmann – Atletico Madrid e Francia;

6. Neymar – PSG e Brasile;

7. Mohamed Salah – Liverpool e Egitto;

8. Gareth Bale – Real Madrid e Galles;

9. Roberto Firmino – Liverpool e Brasile;

10. Paulo Dybala – Juventus e Argentina.

CENTRAVANTI

1. Harry Kane – Tottenham e Inghilterra;

2. Sergio Aguero – Manchester City e Argentina;

3. Edinson Cavani – PSG e Uruguay;

4. Luis Suarez – Barcellona e Uruguay;

5. Robert Lewandowski – Bayern Monaco e Polonia;

6. Romelu Lukaku – Manchester United e Belgio;

7. Diego Costa – Atletico Madrid e Spagna;

8. Mario Mandzukic – Juventus e Croazia;

9. Gonzalo Higuain – Milan e Argentina;

10. Mauro Icardi – Inter e Argentina.

ALLENATORI

1. Josep Guardiola – Manchester City;

2. Jurgen Klopp – Liverpool;

3. Diego Simeone – Atletico Madrid;

4. Massimiliano Allegri – Juventus;

5. Maurizio Sarri – Chelsea;

6. Didier Deschamps – Francia;

7. Mauricio Pochettino – Tottenham;

8. Carlo Ancelotti – Napoli;

9. Tite – Brasile;

10. Thomas Tuchel - PSG.