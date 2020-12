ESPN - Juve pronta a sacrificare Dybala e Bernardeschi per arrivare a Pogba

La Juventus è al lavoro per riportare Paul Pogba a Torino già a gennaio e, per favorire l'operazione, è pronta a mettere sul piatto Paulo Dybala e/o Federico Bernardeschi. A fare il punto sulla trattativa è ESPN: il Manchester United nonostante un contratto in scadenza nel 2022 e nessuna voglia da parte di Pogba di rinnovare non è intenzionato a cedere il giocatore a prezzo di saldo. La Juve, dal canto suo, non ha i soldi necessari per mettere le mani sul calciatore e per questo motivo uno scambio è possibile. Con Dybala e/o Bernardeschi che potrebbero rientrare nella trattativa.