ESPN - La reazione di Guardiola dopo la decisione dell'UEFA di escludere il City dalle coppe

Preoccupato per il possibile esodo di calciatori, ma al momento ancora fiducioso di proseguire la sua avventura al Manchester City. L'autorevole ESPN riporta la reazione di Pep Guardiola dopo la decisione dell'UEFA di escludere il Manchester City dalle coppe europee per le prossime due stagioni riportando una fonte molto vicina al manager catalano.

Guardiola è preoccupato perché questa decisione dell'UEFA potrebbe influenzare il futuro di molti dei suoi calciatori, voglioso di misurarsi con la Champions League anche i prossimi anni. Ma lui, in questo momento, non sta meditando l'addio a fine stagione. "Resterà finché sarà contento", ha detto la fonte a ESPN.