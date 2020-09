ESPN - Per il Barça Lautaro pista fredda: i blaugrana temono il Man City, non il Real Madrid

"L'operazione Lautaro-Barcellona è una pista fredda". A confermarlo a ESPN sarebbero state fonti interne al club blaugrana, secondo le quali l'arrivo di Lautaro Martinez in questo momento non sarebbe in cima alla lista delle priorità.

Il Barça sa che dietro al 'Toro' dell'Inter è forte il pressing del Manchester City dell'ex Guardiola, ma non crede invece che sull'argentino possa esserci pure il Real Madrid come circolato in queste ore.