ESPN - Per il Barça mercato a costo zero. Pjanic e Lautaro solo con scambi o cessioni

Il Barcellona ha zero euro per la prossima finestra di calciomercato. Nel suo articolo pubblicato quest'oggi, ESPN approfondisce le strategie del club catalano e va nella stessa direzione delle dichiarazioni di Ariedo Braida, ex dirigente che ha parlato di situazione economica non particolarmente florida anche a causa dell'emergenza coronavirus.

Il club catalano ha in Lautaro Martinez e in Miralem Pjanic i suoi primi obiettivi per la prossima finestra di calciomercato, ma tutto dipenderà dalla possibilità di effettuare degli scambi. O di definire cessioni. Per il regista bosniaco, la quadra era stata trovata inserendo nella trattativa Arthur, ma il no del brasiliano al trasferimento a Torino ha fatto saltare i piani e tutte le altre contropartite messe sul piatto - Vidal, Ivan Rakitic, Junior Firpo o Rafinha - per motivi diversi non hanno convinto la Juventus.

Discorso diverso per Lautaro. Difficile pensare a uno scambio anche perché l'Inter, fino a questo momento, ha fatto sapere che l'argentino andrà via solo col pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il Barcellona proverà comunque a inserire qualche contropartita per abbassare l'esborso economico, ma se vorrà davvero mettere le mani sul 'Toro' - con cui ha già un accordo per l'ingaggio - dovrà comunque mettere in conto un importantissimo conguaglio economico e, di conseguenza, operare delle cessioni. Quella più importante potrebbe riguardare Philippe Coutinho, attaccante brasiliano che tornerà in Catalogna dopo due stagioni in prestito al Bayern Monaco.

Il Barcellona, comunque, questa estate ascolterà offerte per tutti o quasi i suoi tesserati. Dal club catalano fanno sapere che solo tre giocatori non sono sul mercato: Messi, De Jong e Marc ter Stegen.