Euro 2020, Gruppo A: Inghilterra sul velluto. Occhio alle sorprese

© foto di Imago/Image Sport

E' stata benevola l'urna del sorteggio delle qualificazioni a Euro 2020 per l'Inghilterra di Gareth Southgate. Che spera di riportare il Football a casa con una nuova e scintillante generazione di campioni. Le Under dei Leoni d'Albione hanno conquistato l'Europa e il Mondo, dall'Under 17 all'Under 20, e ora sono pronte a fornire carburante importante anche alla prima squadra. Che ha delle stelle e, appunto, un gruppo: da Kane ad Alli, da baby rampanti come Alexander-Arnold fino a Millennial come Foden e Sancho. La concorrente sulla carta più accreditata, e non certo impossibile da sfidare, è la Repubblica Ceca. La nazionale di Jaroslav Silhavy non ha stelle, semmai buoni giocatori come Patrik Schick, Antonin Barak e Jakub Jankto in Italia, ma nessuno come ai tempi di Karel Poborsky o Pavel Nedved. La Bulgaria, poi, non è certo quella dei fasti di venticinque anni fa: latitano i campioni e pure le partecipazioni alle grandi competizioni per Ivelin Popov e compagni. Il Montenegro sembrava la potenziale grande sorpresa del calcio dei balcani ma la generazione Stevan Jovetic non ha rispettato premesse e promesse. Che il Kosovo possa prenderne l'eredità? E' la più giovane delle Nazionali della UEFA e pure quella che, adesso, sogna il colpaccio. Il girone non è impossibile: l'Inghilterra rischia pure il filotto, ma dietro è un posto per quattro. Kosovari compresi.