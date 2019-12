Euro 2020, Gruppo A: Italia fortunata con Bale, Demiral e Petkovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il cammino dell'Italia inizia il 12 giugno con la gara di Roma contro la Turchia. Gli azzurri ringraziano la sorte per il girone europeo: evitate corazzate pesantissime come Francia e Portogallo, toccate entrambe alla Germania in un girone di ferro. Quello dell'Italia si gioca tra la Capitale e Baku, Azerbaijan, con trasferte certamente complicate e lunghe per le tre contendenti. Almeno sulla carta, la Nazionale di Roberto Mancini parte da favoritissima del primo raggruppamento.

Italia - Una rosa praticamente fatta, undici vittorie su undici gare sulla panchina dell'Italia portano il ct azzurro Mancini a contendersi un posto nell'Olimpo. "Vogliamo vincere anche se partiamo indietro", ha ribadito l'allenatore. Il suo marchio di fabbrica sarà il 4-3-3, l'undici 'tipo' sembra esserci già con Immobile o Belotti come riferimento dell'attacco. E da febbraio-marzo l'Italia ritroverà anche Chiellini in difesa.

Turchia - Occhio agli ottomani. Perché sono Nazionale giovane ma di profondo talento. Da Demiral a Under e Calhanoglu, non mancano i nomi noti in Italia. La difesa è il vero punto di forza di questa squadra. Hanno subito solo 3 gol nel girone di qualificazione, risultando insieme al Belgio la difesa meno battuta di tutti i gironi delle qualificazioni. La Turchia è la causa per cui la Francia non si è qualificata come testa di serie, perdendo punti negli scontri diretti.

Galles - Una partecipazione sola agli Europei, quella del 2016, e una storica semifinale per i Dragoni britannici. Nel girone di qualificazione, un gruppo non impossibile ma comunque complicato, dopo un inizio difficile i gallesi si sono rialzati. La stella è Gareth Bale, reietto di casa Real Madrid, in panchina c'è Ryan Giggs, la più grande leggenda del calcio gallese, uno dei giocatori più vincenti a cavallo tra i due millenni.

Svizzera - "Italia fortunata, le altre tre giocano per il 2° posto". Tra scaramanzia e realismo, il ct svizzero Vladimir Petkovic ha presentato così il girone. Ex tecnico della Lazio, Petko ha un obiettivo ovvero quello di far meglio rispetto a quattro anni fa e superare gli ottavi di finale. La Svizzera si presenta a Euro 2020 con meno attenzioni rispetto al passato, quando da tanti era vista come possibile outsider, ma ha la qualità per far bene. Nel suo 3-4-1-2, con Embolo-Seferovic come tandem d'attacco, la stella è il mediano dell'Arsenal, Xhaka.

Prima giornata

Italia-Turchia, 12 giugno 2020, ore 21, Roma, Italia

Galles-Svizzera, 13 giugno 2020, Baku, Azerbaigian

Seconda giornata

Turchia-Galles, 17 giugno 2020, Baku, Azerbaigian

Italia-Svizzera, 17 giugno 2020, Roma, Italia

Terza giornata

Svizzera-Turchia, 21 giugno 2020, Baku, Azerbaigian

Italia-Galles, 21 giugno 2020, Roma, Italia