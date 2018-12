Euro 2020, Gruppo C: Germania per il rilancio. Olanda permettendo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la delusione Mondiale, la Germania di Joachim Loew cercherà riscatto al prossimo Europeo che andrà in scena nell'estate del 2020. Un Gruppo, il C, non proprio inaccessibile per gli ex campioni del Mondo che troveranno nell'Olanda la principale contender per il primo posto. Il ct teutonico ha già dato il via al nuovo corso, tagliando vecchi senatori e puntando tutto sulla nuova generazione capitanata da Kimmich e Sane. Ma non solo. Dall'altra parte come detto l'Olanda, capace di battere la Germania in Nations League con un roboante 3-0. Un risultato per certi versi non ripetibile, ma che racconta comunque le difficoltà a cui andranno incontro i giocatori tedeschi. Perché l'Olanda, seppur lontana parente della squadra che dettava legge nei decenni passati, ha intrapreso un cammino fatto di idee di gioco e tanta gioventù. E nel 2020, dopo 2 anni di rodaggio, potrebbe esser pronta e candidarsi a sorpresa della competizione. Sotto, staccate nelle griglie di partenza, ecco Estonia, Irlanda del Nord e Bielorussia. La sensazione è che queste tre Nazionali possano giocarsi solo e soltanto il posto d'onore sul podio del girone. Ma come dimostra la storia recente delle grandi manifestazioni, continentali e mondiali, niente può esser dato per scontato.