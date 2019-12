Euro 2020, Gruppo E - Corazzata Spagna contro Svezia e il solito Lewa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel Gruppo E di Euro 2020, a Spagna, Svezia e Polonia si aggiungerà una nazionale dagli spareggi. Nello specifico, il girone, verrà completato dalla vincente del percorso B, ovvero una tra Bosnia-Erzegovina, Irlanda del Nord, Slovacchia e Repubblica d'Irlanda. Il raggruppamento, le cui gare si svolgeranno tra Bilbao e Dublino, vede ovviamente la Spagna (uno dei paesi ospitanti) come grande favorita (ricordiamo che passano il turno le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze).

Spagna - Quella iberica, non a caso è la selezione più vincente del decennio. La Spagna è infatti la più titolata degli anni 2010 con 20 trionfi su 57 nelle competizioni UEFA per nazionali. Ma, al di là dei numeri, è la ricchezza della rosa a costituire un vero e proprio marchio di fabbrica. Dopo aver lasciato a giugno per motivi personali, il ct Luis Enrique è tornato al suo posto a novembre dopo la fine delle qualificazioni ed è adesso pronto a lottare per il titolo assieme alle altre grandi favorite della competizione. Saranno presenti i soliti senatori come Sergio Ramos ( insostituibile nella retroguardia spagnola, è anche in cima alla classifica marcatori delle qualificazioni) ma anche alcune conoscenze della Serie A come ad esempio il napoletano Fabian Ruiz (ormai passato in nazionale maggiore dopo aver ispirato quest'estate la Spagna all’Europeo Under 21).

Svezia - Il Commisario tecnico Janne Andersson è stato il principale artefice della rinascita della Svezia, tornando in Coppa del Mondo dopo 12 anni e primeggiando in un girone di Nations League che includeva anche Russia e Turchia. "Ce la giocheremo, il nostro obiettivo resta la qualificazione. La Spagna è tra le squadre più forti in assoluto, ma quest’anno l’abbiamo affrontata due volte e in casa siamo andati vicini alla vittoria", le sue prime reazioni al momento del sorteggio. Tra i giocatori chiave, anche il portiere Robin Olsen, rilanciatosi a Cagliari dopo la parentesi sfortunata con la maglia della Roma. Mentre tra gli osservati speciali merita spazio Alexander Isak, il marcatore più giovane di tutti i tempi dell’AIK (a 16 anni) e della nazionale (a 17). Oggi, ventenne, gioca nella Real Sociedad e appare decisamente più maturo della sua giovane età.

Polonia - Calciatore con più presenze e gol di sempre in nazionale, sarà Robert Lewandowski lo spauracchio numero uno per la favorita Spagna. Il giocatore finora non si è ancora fermato, tra i gol col Bayern Monaco e quelli con la maglia della Svezia (come dimostrato con la tripletta contro la Lettonia alla settima giornata). Il ct Jerzy Brzeczek farà quasi esclusivamente affidamento su di lui, a meno che Krzysztof Piatek (22 gol nella passata stagione in Serie A) non decida di cambiare il trend negativo del suo Milan (in nazionale ha comunque una media di un gol ogni due partite).

Il calendario completo del Gruppo E:

Lunedì 15 giugno

Polonia - Vincente spareggio B (18:00, Dublino)

Spagna - Svezia (21:00, Bilbao)

Venerdì 19 giugno

Svezia - Vincente spareggio B (15:00, Dublino)

Sabato 20 giugno

Spagna - Polonia (21:00, Bilbao)

Mercoledì 24 giugno

Vincente spareggio B - Spagna (18:00, Bilbao)

Svezia - Polonia (18:00, Dublino)