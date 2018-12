Euro 2020, Gruppo E: Croazia favorita. Hamsik sfida Bale

© foto di Imago/Image Sport

I vice campioni del mondo della Croazia sono i grandi favoriti per la vittoria del Gruppo E di qualificazioni agli Europei del 2020. Dopo la deludente parentesi legata alla Nations League, con la retrocessione nel girone, di ferro, con Spagna e Inghilterra, Modric e compagni dovranno andare alla caccia del riscatto e l'occasione giusta sarà certamente questa, visto che vincere il gruppo in scioltezza sarebbe un ennesimo passo in avanti nella crescita di questa Nazionale. Le uniche due avversarie che potranno, almeno sulla carta, dare del filo da torcere ai croati saranno il Galles di Gareth Bale e la Slovacchia di Marek Hamsik e Milan Skriniar. verosimilmente saranno proprio queste due Nazionali a giocarsi il secondo posto, valido per la qualificazione all'Europeo, mentre le outsider, ovvero le altre due che sono presenti nel girone, sono Azerbaigian e Ungheria: partiranno con nessun favore del pronostico, ma nonostante questo proveranno a dire la loro verso una qualificazione che avrebbe quasi del clamoroso.

GRUPPO E

AZERBAIGIAN

CROAZIA

UNGHERIA

SLOVACCHIA

GALLES