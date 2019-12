Euro 2020, Gruppo F - Molto più di un "girone della morte"

© foto di Imago/Image Sport

Sei Coppa del Mondo, sei Europei, tre Confederations Cup e una Nations League. Questo è il palmares delle partecipanti (conosciute) del Gruppo F di Euro 2020 che comprende Germania, Francia e Portogallo più la vincente del playoff che comprende Islanda, Romania, Bulgaria e Ungheria. Un girone, questo, che è stato etichettato da tutti come quello della morte, dato che una fra queste tre big sarà costretta a uscire prima ancora che il gioco inizia a farsi interessante. Francia e Portogallo sono le ultime due vincitrici della kermesse continentale e hanno una squadra che nelle loro fila annovera calciatori del calibro di Cristano Ronaldo, Kylan Mbappe, Antoine Griezmann, Bernardo Silva, Joao Cancelo e Ngolo Kante, giusto per citarne alcuni. La Germania, che qualche problema in più in fase di qualificazione lo ha avuto, non è però da meno: Manuel Neuer, Thomas Mueller, Toni Kroos, Mats Hummels, Leon Goretzka, Julian Draxler e gli altri sono tutti calciato in grado di cambiare il volto di una partita da soli.

Difficile, dunque, fare pronostici o capire cosa potrà accadere nelle sfide del raggruppamento. Qualsiasi risultato sarebbe sorprendente e darebbe il via ad una serie di analisi circa il futuro dell'eliminata eccellente. E se poi alla fine le big a finire fuori fossero due sarebbe tutto ancora più incredibile. In fondo fra le outsider c'è quell'Islanda che già all'ultimo Mondiale stupì tutti. Accadesse davvero altro che "Girone della Morte".

Il calendario completo del Gruppo F

Prima giornata

16 giugno, ore 18 (Budapest) - Vincente Playoff Lega A/D-Portogallo

16 giugno, ore 21 (Monaco di Baviera) - Francia-Germania

Seconda giornata

20 giugno, ore 15 (Budapest) - Vincente Playoff Lega A/D-Francia

20 giugno, ore 18 (Monaco di Baviera) - Portogallo-Germania

Terza giornata

24 giugno, ore 21 (Budapest) - Portogallo-Francia

24 giugno, ore 21 (Monaco di Baviera) - Germania-Vincente Playoff Lega A/D