Euro 2020, Gruppo F: Spagna favorita. Per il secondo posto è lotta a tre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Europeo 2020 cade in occasione del 60esimo anniversario dalla nascita del torneo, per cui la fase finale non avrà luogo in una singola nazione, ma in 12 distinte città europee (partita inaugurale a Roma). Sarà dunque il primo Europeo a sedi miste e nessuna sarà qualificata come squadra ospitante (cambia in parte il sistema di qualificazione, che combina i classici gironi e la UEFA Nations League). Nella prima fase le 55 nazionali appartenenti all'UEFA verranno divise in 10 gironi, cinque di questi composti da 5 squadre, mentre gli altri cinque saranno composti da 6 squadre. Di questa seconda categoria, in particolare, fa parte il Gruppo F.

Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Far Oer e Malta. Questo il risultato del sorteggio di Dublino che - lo scorso 2 dicembre - ha formato il Gruppo F. Ricordando che il regolamento consente di accedere direttamente alla fase finale della competizione solo alle prime due squadre classificate di ogni girone, appare evidente come sia la Spagna di Luis Enrique la favorita numero uno del raggruppamento. Con Far Oer e Malta evidentemente fuori dai giochi (sulla carta, ma non solo), ecco che si preannuncia una lotta a tre per il secondo posto utile per la qualificazione alla fase successiva. Da una parte la Svezia degli "italiani" Olsen, Helander ed Ekdal. Dall'altra la Norvegia del ct Lagerback e nel mezzo Romania del selezionatore Cosmin Contra, a detta di molti una delle possibili mine vaganti del torneo.

Prima giornata (23 marzo 2019)

Spagna-Norvegia

Svezia-Romania

Malta-Far Oer

Seconda giornata (26 marzo 2019)

Malta-Spagna

Norvegia-Svezia

Romania-Far Oer

Terza giornata (7 giugno 2019)

Far Oer-Spagna

Svezia-Malta

Norvegia-Romania

Quarta giornata (10 giugno 2019)

Spagna-Svezia

Malta-Romania

Far Oer-Norvegia

Quinta giornata (5 settembre 2019)

Romania-Spagna

Norvegia-Malta

Far Oer-Svezia

Sesta giornata (8 settembre 2019)

Spagna-Far Oer

Romania-Malta

Svezia-Norvegia

Settima giornata (12 ottobre 2019)

Far Oer-Romania

Norvegia-Spagna

Malta-Svezia

Ottava giornata (15 ottobre 2019)

Svezia-Spagna

Romania-Norvegia

Far Oer-Malta

Nona giornata (15 novembre 2019)

Spagna-Malta

Romania-Svezia

Norvegia-Far Oer

Decima giornata (18 novembre 2019)

Spagna-Romania

Svezia-Far Oer

Malta-Norvegia