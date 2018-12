Euro 2020, Gruppo H: tutti dietro Mbappé. Triello per il 2° posto

© foto di Imago/Image Sport

Lotta aperta per il secondo posto. È questa la fotografia del gruppo H delle qualificazioni a Euro 2020. Il pronostico per il primato, infatti, è abbastanza semplice: c'è la Francia di Varane, Pogba, Griezmann, Mbappé e compagnia cantante. I campioni del mondo 2018 si apprestano a monopolizzare il girone e sono tra i più accreditati alla vittoria della rassegna continentale in generale. Fuori la seconda, dunque. Sulla carta, duello tra l'Islanda del geyser sound e la Turchia di Lucescu in ripresa dopo anni complicati. Occhio al terzo incomodo, però: c'è l'Albania del "nostro" Christian Panucci, non affatto intenzionata a giocare il ruolo della comparsa. Difficile immaginare altro, invece, per Moldavia e Andorra: a loro il compito di evitare il cucchiaio di legno. Più semplice, oggettivamente, per la selezione di Chișinău.