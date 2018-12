Euro 2020, I dieci gironi e le date delle qualificazioni

Lo scorso 2 dicembre, al Convention City Centre di Dublino, sono stati sorteggiati i dieci gironi validi per le qualificazioni al prossimo Europeo (Euro2020). Gruppo non troppo severo per la Nazionale italiana, chiamata a dare la prima vera risposta sul campo alla mancata partecipazione all'ultimo Mondiale di Francia.

Ecco tutti i gironi nel dettaglio:

GIRONE A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo

GIRONE B: Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo

GIRONE C: Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia

GIRONE D: Svizzera, Danimarca, Repubblica d'Irlanda, Georgia, Gibilterra

GIRONE E: Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaijan

GIRONE F: Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Isole Faroe, Malta

GIRONE G: Polonia, Austria, Israele, Slovenia, ERJ Macedonia, Lettonia

GIRONE H: Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra

GIRONE I: Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan, San Marino

GIRONE J: Italia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein

Queste, invece, le date della competizione:

21–26 marzo, 7–8 e 10–11 giugno, 5–10 settembre, 10–15 ottobre e 14–19 novembre 2019: fase a gironi qualificazioni europee (dieci giornate)

22 novembre 2019: sorteggio spareggi qualificazioni europee

1° dicembre 2019: sorteggio fase finale di UEFA EURO2020

26–31 marzo 2020: spareggi qualificazioni europee

1° aprile 2020: ulteriore sorteggio per la fase finale se necessario

12 giugno 2020: gara inaugurale di Euro2020