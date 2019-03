Euro2020, Gruppo A: Inghilterra dominante, sfida al secondo posto

Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro e Kosovo. Vento dall'est per il girone A, con il Kosovo che per la prima volta nella sua storia prende parte alle qualificazioni europee. Il primo posto sembra già preso dall'Inghilterra, le altre sono da valutare.

La favorita - Ovviamente è la nazionale dei Tre Leoni, ottimamente allenata da Gareth Southgate fino alle semifinali di Coppa del Mondo, con l'idea di un atto finale frustrato dalla splendida prestazione della Croazia. Molto offensiva, piena di talento, con un centravanti dal grande nome come Harry Kane: incredibilmente solo Wayne Rooney ha oltre i 30 anni, con un nutrito gruppo dai 26 ai 23 anni.

Le outsider - Certamente Repubblica Ceca e Bulgaria. Schick e compagni si sono salvati per il rotto della cuffia nel girone di Nations League, vincendo il doppio confronto - sia andata che ritorno - contro la Slovacchia, perdendo però la doppia sfida con l'Ucraina di Shevchenko. La Bulgaria, invece, è arrivata seconda - 11 punti - nel Gruppo D: inizio sprint con tre vittorie in tre gare, poi due pari e una sconfitta tra Cipro, Norvegia e Slovenia: squadra operaia e non particolarmente dotata.

Le altre - Finito in un girone di ferro nella Lega C (dove c'erano anche Serbia e Romania) il Montenegro proverà a dare noia per la seconda piazza. La stella è Adam Marusic, lontani i tempi in cui potevano contare su un Jovetic in forma assoluta. Il Kosovo invece merita un capitolo a sé: 1 solo pareggio nelle qualificazioni mondiali, primo posto in Nations League, 7 vittorie su 10 amichevoli fin qui disputate. Sicuramente la meno forte, ma non una squadra materasso. Potrebbe arrivare all'Europeo anche dalle finali di Nations: Ujkani è il capitano, la stella Rashica del Werder Brema.

Il calendario

22 marzo 2019

Bulgaria-Montenegro

Inghilterra-Repubblica Ceca

25 marzo 2019

Kosovo-Bulgaria

Montenegro-Inghilterra

7 giugno 2019

Repubblica Ceca-Bulgaria

Montenegro-Kosovo

10 giugno 2019

Bulgaria-Kosovo

Repubblica Ceca-Montenegro

7 settembre 2019

Kosovo-Repubblica Ceca

Inghilterra-Bulgaria

10 settembre 2019

Inghilterra-Kosovo

Montenegro-Repubblica Ceca

11 ottobre 2019

Repubblica Ceca-Inghilterra

Montenegro-Bulgaria

14 ottobre 2019

Bulgaria-Inghilterra

Kosovo-Montenegro

14 novembre 2019

Repubblica Ceca-Kosovo

Inghilterra-Monenegro

17 novembre 2019

Bulgaria-Repubblica Ceca

Kosovo-Inghilterra