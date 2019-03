Euro2020, Gruppo C: Germania-Olanda da vendetta e rivoluzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche volta c'è la rivincita. In questo caso la Germania, campione del Mondo 2014, può tornare la sconfitta - con retrocessione - in Nations League all'Olanda, fuori dalle ultime due grandi manifestazioni, tra Europeo e Mondiale. L'Irlanda del Nord raccoglie una flebile speranza di qualificazione, molto più difficile per Bielorussia ed Estonia, probabili Cenerentole.

La favorita - Difficile sbilanciarsi, ma la Germania ha sempre - facilmente e senza intoppi - centrato la qualificazione alle fasi finali, spesso con sole vittorie, tanti gol fatti pochissimi subiti. Fuori Hummels, Muller e Boateng, Low ha deciso per rivoluzionare una squadra non vecchia ma che, forse, ha poche motivazioni in alcuni giocatori. Dando fiducia a un Sané escluso solo 9 mesi fa dai Mondiali.

Le outsider - L'Olanda è rinata dopo un periodo decisamente molto negativo, anche grazie ai nuovi: Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt sono i volti dell'Ajax, sì, ma anche degli oranje, con una media di squadra davvero bassa. Grande retroguarda con van Dijk e de Vrij, forse manca il centravanti che fa sognare, al di là di Luuk de Jong o Berghuis. L'Irlanda del Nord invece è povera di talento, ma molto solida, con in ciclo che va avanti da Euro2016, senza grosso ricambio generazionale, soprattutto in difesa: 0 punti in Nations League con Bosnia e Austria.

Le altre - La Bielorussia ha vinto il girone di Nations League con Lussemburgo, Moldavia e San Marino - senza sconfitte - mentre l'Estonia è retrocessa contro Finlandia, Ungheria e Grecia. Due nazioni che difficilmente potranno arrivare all'Europeo, a meno che la prima non vinca le finali di NL.

Il calendario

21 marzo 2019

Olanda-Bielorussia

Irlanda del Nord-Estonia

24 marzo 2019

Olanda-Germania

Irlanda del Nord-Bielorussia

8 giugno 2019

Estonia-Irlanda del Nord

Bielorussia-Germania

11 giugno 2019

Bielorussia-Irlanda del Nord

Germania-Estonia

6 settembre 2019

Estonia-Bielorussia

Germania-Olanda

9 settembre 2019

Estonia-Olanda

Irlanda del Nord-Germania

10 ottobre 2019

Bielorussia-Estonia

Olanda-Irlanda del Nord

13 ottobre 2019

Bielorussia-Olanda

Estonia-Germania

16 novembre 2019

Germania-Bielorussia

Irlanda del Nord-Olanda

19 novembre 2019

Germania-Irlanda del Nord

Olanda-Estonia