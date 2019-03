Euro2020, Gruppo D: gioco della sedia, Svizzera favorita

Due poltrone per tre. Il gioco della sedia nel Girone D potrebbe penalizzare una fra Svizzera, Danimarca e Irlanda. Ci sarebbe una vendetta da servire fredda per i verdi, perché gli scandinavi li hanno eliminati per due volte: prima ai playoff per i Mondiali, a novembre 2017, con un 1-5 a domicilio. Poi due pareggi in Nations League, con i danesi primi nel girone e irlandesi retrocessi.

La favorita - Più neutrale nelle scaramucce fra le altre due, la Svizzera è decisamente la migliore del lotto. Manca qualcosa in fase offensiva, dove tutti continuano ad aspettare l'esplosione di Embolo, mentre dalla cintola in giù è anche difficile fare gol, complice un centrocampo di livello e una retroguardia granitica.

Le outsider - La Danimarca si impernia sul talento di Christian Eriksen, delizia per il palato ma anche unica luce per una nazionale povera tecnicamente. Da valutare Robert Skov, del Copenaghen, in rampa di lancio dopo una straordinaria stagione al Parken. Tanti gli infortunati, invece, per l'Irlanda, che deve fare i conti con otto defezioni fra centrocampo e attacco. In più Declan Rice, del West Ham United, ha deciso di giocare per l'Inghilterra dopo 3 presenze (non ufficiali) con la nazionale di Robbie Keane.

Le altre - La Georgia ha stravinto il proprio girone di Nations League, vincendo cinque partite su sei: ma era pur sempre nella fascia D, tutte le speranze sono su Giorgi Chakvetadze e, probabilmente, nelle finali rispetto a un girone complicato. Gibilterra è alle prime qualificazioni, verso il Mondiale non ha fatto male, ma è evidentemente la Cenerentola del girone.

Il calendario

23 marzo 2019

Georgia-Svizzera

Gibilterra-Irlanda

26 marzo 2019

Irlanda-Georgia

Svizzera-Danimarca

7 giugno 2019

Georgia-Gibilterra

Danimarca-Irlanda

10 giugno 2019

Danimarca-Georgia

Irlanda-Gibilterra

5 settembre 2019

Gibilterra-Danimarca

Irlanda-Svizzera

8 settembre 2019

Georgia-Danimarca

Svizzera-Gibilterra

12 ottobre 2019

Georgia-Irlanda

Danimarca-Svizzera

15 ottobre 2019

Gibilterra-Georgia

Svizzera-Irlanda

15 novembre 2019

Danimarca-Gibilterra

Svizzera-Georgia

18 novembre 2019

Gibilterra-Svizzera

Irlanda-Danimarca