Euro2020, Gruppo F: Spagna e Svezia, più Romania terzo incomodo

© foto di Imago/Image Sport

Primo gruppo da sei, tra l'altro non semplice, almeno per la seconda piazza. Perché oltre alla Spagna ci sono Svezia - l'outsider del Mondiale - la Romania, decisamente in forma nelle ultime uscite, più la Norvegia, sempre ostica per le avversarie. A chiudere il quadro Far Oer e Malta, deputate a evitare l'ultimo posto del girone.

La favorita - Nations League a due facce per la Spagna, con la vittoria per 6-0 contro la Croazia e quella di Wembley contro l'Inghilterra, poi due sconfitte, entrambe per 3-2. Arriva da un tonfo pesante al Mondiale, ma lì Lopetegui ha combinato un mezzo disastro. Tanti i giovani ma il momento del Real Madrid, tutt'altro che positivo, può influire negativamente.

Le outsider - La Svezia può dare fastidio a chiunque: rischiava la retrocessione, ha mostrato i muscoli andando a vincere in Turchia e battendo, alla solita Friends Arena di Solna, la Russia. Solito 4-4-2 granitico, nessuna novità nell'undici titolare, osso duro soprattutto in casa. La Norvegia ha vinto il suo gruppo, la Romania è arrivata seconda - senza mai perdere - dietro alla Serbia iper favorita. Insomma, un bel trio che potrebbe anche portare delle sorprese.

Le altre - Malta e Far Oer dovranno verosimilmente evitare il cucchiaio di legno nel gruppo a sei, dopo avere combattuto per lo stesso obiettivo nella Lega D di Nations League. Pochissime possibilità per entrambe, se non quelle di trovare dei buoni risultati. Che sarebbero comunque inaspettati.

Il calendario

23 marzo 2019

Malta-Far Oer

Svezia-Romania

Spagna-Norvegia

26 marzo 2019

Malta-Spagna

Norvegia-Svezia

Romania-Far Oer

7 giugno 2019

Far Oer-Spagna

Norvegia-Romania

Svezia-Malta

10 giugno 2019

Far Oer-Norvegia

Malta-Romania

Spagna-Svezia

5 settembre 2019

Far Oer-Svezia

Norvegia-Malta

Romania-Spagna

8 settembre 2019

Spagna-Far Oer

Romania-Malta

Svezia-Norvegia

12 ottobre 2019

Far Oer-Romania

Malta-Svezia

Norvegia-Spagna

15 ottobre 2019

Far Oer-Malta

Romania-Norvegia

Svezia-Spagna

15 novembre 2019

Norvegia-Far Oer

Romania-Svezia

Spagna-Malta

18 novembre 2019

Malta-Norvegia

Spagna-Romania

Svezia-Far Oer