Euro2020, Gruppo G: Polonia grande attacco, Austria seconda forza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gruppo G decisamente imprevedibile, con un padrone che dovrebbe però essere certo: la Polonia di Milik, Piatek e Lewandowski ha l'arsenale per andare avanti, nonostante la bocciatura sonora in Nations League. L'Austria è la seconda forza, con Slovenia, Macedonia e Israele che potrebbero inserirsi nella corsa. Chiude la Lettonia.

La favorita - La Polonia doveva essere una delle sorprese del Mondiale, è stata una delusione. Attacco atomico, ma con tre prime punte - e nessuna seconda di livello straordinario - oltre a Zielinski trequartista. Retroguardia solida, formata da vecchie e nuove conoscenze del nostro campionato, ma un centrocampo non fantasioso e che è più incline a distruggere la manovra degli avversari.

Le outsider - L'Austria è la favorita a raggiungere il secondo posto, con qualche nuovo innesto e una difesa decisamente interessante. Arnautovic però è molto solo là davanti. La Slovenia ha vissuto una tremenda Nations League, arrivando ultima nel proprio girone, ma ha le qualità per cercare di fare meglio e arrivare al secondo posto.

Le altre - Israele è molto ondivago, alterna delle grandi prestazioni a un livello più banale, dovrebbe essere escluso dalla lotta per il secondo posto. Sicuramente lo sarà la Lettonia, fanalino del girone, mentre la Macedonia ha qualche stellina in rampa di lancio (come Churlinov) più tre "italiani" come Nestorovski, Trajkovski e Pandev. Qualche scherzetto alle big potrebbe pure arrivare.

Il calendario

21 marzo 2019

Austria-Polonia

Macedonia-Lettonia

Israele-Slovenia

24 marzo 2019

Israele-Austria

Polonia-Lettonia

Slovenia-Macedonia

7 giugno 2019

Macedonia-Austria

Lettonia-Slovenia

Polonia-Israele

5 settembre 2019

Israele-Macedonia

6 settembre 2019

Austria-Lettonia

Slovenia-Polonia

9 settembre 2019

Lettonia-Macedonia

Polonia-Austria

Slovenia-Israele

10 ottobre 2019

Austria-Israele

Macedonia-Slovenia

Lettonia-Polonia

13 ottobre 2019

Polonia-Macedonia

Slovenia-Austria

15 ottobre 2019

Israele-Lettonia

16 novembre 2019

Slovenia-Lettonia

Austria-Macedonia

Israele-Polonia

19 novembre 2019

Macedonia-Israele

Lettonia-Austria

Polonia-Slovenia