Euro2020, Gruppo H: Francia, ça va sans dire. Guerra Turchia-Islanda

I campioni del Mondo della Francia figurano nel gruppo H, in un girone a sei con un paio di trasferte ostiche, come Turchia e Islanda, l'Albania che dovrebbe galleggiare a metà, più Andorra e Moldavia, probabilmente avversari più semplici.

La favorita - Dopo la vittoria in Russia, per i galletti di Deschamps sembra quasi impossibile fallire la qualificazione. Negli ultimi anni i transalpini hanno potuto scegliere i propri talenti, vista l'esplosione di molti giocatori ai massimi livelli. Finale all'Europeo, vittoria al Mondiale, il tridente Mbappé, Griezmann e Giroud dà ampie garanzie sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico, oltre a Pogba, Matuidi e Kanté a centrocampo.

Le outsider - L'Islanda proverà a bissare la grande qualificazione all'Euro2016, dopo aver raggiunto - quasi con incredulità - la fase finale del Mondiale 2018. Squadra molto fisica, senza particolari individualità tecniche, fa del sacrificio e della corsa le sue qualità migliori. Molto diversa la Turchia, retrocessa nella Lega C in Nations, che è squadra umorale, capace di grandi vittorie in casa ma di altrettanti scivoloni fuori. Le stelle sono Under, Calhnoglu e Tosun, più Ozyakup.

Le altre - L'Albania di Panucci è retrocessa con Scozia e Israele, tanto che l'allenatore italiano sta rischiando la panchina - e potrebbe saltare in caso di risultati ancora traballanti - al netto della esclusione di Strakosha per un aereo perso. Moldavia e Andorra concludono un girone che ha già un padrone e, probabilmente, anche le due outsider già conclamate.

Il calendario

22 marzo 2019

Albania-Turchia

Andorra-Islanda

Moldavia-Francia

25 marzo 2019

Turchia-Moldavia

Andorra-Albania

Francia-Islanda

8 giugno 2019

Islanda-Albania

Moldavia-Andorra

Turchia-Francia

11 giugno 2019

Albania-Moldavia

Andorra-Francia

Islanda-Turchia

7 settembre 2019

Islanda-Moldavia

Francia-Albania

Turchia-Andorra

10 settembre 2019

Albania-Islanda

Francia-Andorra

Moldavia-Turchia

11 ottobre 2019

Andorra-Moldavia

Islanda-Francia

Turchia-Albania

14 ottobre 2019

Francia-Turchia

Islanda-Andorra

Moldavia-Albania

14 novembre 2019

Turchia-Islanda

Albania-Andorra

Francia-Moldavia

17 novembre 2019

Albania-Francia

Andorra-Turchia

Moldavia-Islanda