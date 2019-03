Euro2020, Gruppo I: Belgio-Russia a braccetto. Scozia sorpresa?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gruppo I che vede due nazionali reduci da uno straordinario mondiale. Il Belgio è arrivato in semifinale, beffato da una Francia che non è stata superiore tecnicamente ma ha saputo cogliere il momento giusto. Mentre la Russia, capace di escludere la Spagna, è arrivata ai quarti, perdendo con l'altra finalista, la Croazia. Possibile sorpresa la Scozia, più indietro Cipro. Kazakhstan e San Marino lottano per evitare il cucchiaio di legno.

La favorita - Il Belgio ha buttato alle ortiche la possibilità di passare alla storia, nel Mondiale 2018. Superiore alla Francia nel gioco, meno nei singoli, non è riuscito a trasformare le occasioni create. È comunque una delle grandi favorite per Euro2020, quando potrebbe essere la penultima occasione di Hazard, Lukaku e compagnia.

Le outsider - La Russia ha ritrovato confidenza e talenti anche grazie all'arrivo di Cherchesov, dopo essere crollata all'ultimo posto del ranking FIFA delle partecipanti al Mondiale 2018, quello casalingo. La Scozia invece si è imposta nella Lega C, nel girone contro Israele e Albania, ed è capitanata da Andrew Robertson, del Liverpool. Aria di rinnovamento, tanto che il più vecchio dei giocatori di movimento ha 28 anni (Johnny Russell, attaccante del Kansas City).

Le altre - Cipro ha una grossa identità nazionale, con moltissimi giocatori che militano nel proprio campionato di riferimento. Gli unici stranieri sono Laifis, dello Standard Liegi, Kastanos della Juventus under23, Georgiou del Levante e Sotiriou del Copenaghen: il centravanti è la stella attuale, nonché miglior marcatore. Kazakhstan e San Marino lotteranno per evitare l'ultima posizione, anche se probabilmente saranno i sudeuropei ad avere la peggio.

Il calendario

21 marzo 2019

Kazakhstan-Scozia

Cipro San Marino

Belgio-Russia

24 marzo 2019

Kazakhstan-Russia

San Marino-Scozia

Cipro-Belgio

8 giugno 2019

Russia-San Marino

Belgio-Kazakhstan

Scozia-Cipro

11 luglio 2019

Kazakhstan-San Marino

Belgio-Scozia

Russia-Cipro

6 settembre 2019

Cipro-Kazakhstan

San Marino-Belgio

Scozia-Russia

9 settembre 2019

Russia-Kazakhstan

San Marino-Cipro

Scozia-Belgio

10 ottobre 2019

Kazakhstan-Cipro

Belgio-San Marino

Russia-Scozia

13 ottobre 2019

Kazakhstan-Belgio

Cipro-Russia

Scozia-San Marino

16 novembre 2019

Cipro-Scozia

Russia-Belgio

San Marino-Kazakhstan

19 novembre 2019

Belgio-Cipro

San Marino-Russia

Scozia-Kazakhstan