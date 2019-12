Europa League, Gruppo D: il LASK Linz è grande. E fa fuori il PSV

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sorpresa d'Europa arriva da Linz, in casa gioca alla Raiffeisen Arena da seimila anime e poco più ed è stata capace di far fuori il PSV Eindhoven imbottito di talenti rinomati ma nella seconda competizione continentale poco redditizzi. Il LASK Linz invece ha messo tutti in fila: tredici punti da sfavorita assoluta, uno più dello Sporting Club de Portugal, addirittura più cinque dal PSV. In fondo il Rosenborg, norvegesi a un solo punto, che forse del passato hanno solo la gloria e il nome.

La sorpresa LASK Linz Le tre vittorie di fila nel girone di ritorno hanno permesso agli austriaci di conquistare il primo posto. Mattatore stagionale è un brasiliano con passaporto italiano, Klauss, in prestito dall'Hoffenheim dove non ha mai esordito, scuola Gremio, che è stato pure in prestito in Finlandia all'HJK Helsinki. Poi i gol di Marko Raguz, uno che s'alternava tra giovanili e prestiti ai dilettanti. Non ha stelle e difficilmente sarà una costellazione a imperitura memoria. Però la sua bella storia l'ha intanto vissuta, in questo 2019.

Delusione PSV Chi ha steccato è stato il PSV Eindhoven, dei talenti, di Bergwijn e di Malen, certo non solo ma soprattutto di queste due pepite arancioni. Prima e seconda partita del girone di ritorno, prende otto gol in due gare e ne fa solo uno. La thule è il pareggio, comunque ininfluente, col Rosenborg a cui regala l'unico punticino. Ringrazia lo Sporting che era primo fino all'ultima giornata, fino a che il LASK Linz freddo e operaio non ha deciso di vincere 3-0 contro Bruno Fernandes e soci, pur già qualificati.