In campionato, per la sfida di questa sera contro l'Emmen, l'Ajax dovrà fare a meno dello squalificato Noussair Mazraoui. Al suo posto, come confermato ieri da Ten Hag, dovrebbe trovare spazio Veltman. Per il resto pochi dubbi per il tecnico dei Lancieri che manderà in campo la squadra titolare ad una settimana dalla sfida di andata di Champions contro la Juventus. Questo il probabile 11 dell'Ajax di questa sera, schierato in campo con il consueto 4-2-1-3: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Schone; Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres.