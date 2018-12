Eurorivali, Alla scoperta del Siviglia: prossimo avversario della Lazio

© foto di J.M.Colomo

Terza forza della Liga con 32 punti in 17 giornate, a sole cinque lunghezze dalla capolista Barcellona, e prima classificata nel Gruppo J di Europa League con 12 punti (gli stessi del Krasnodar). L’ex Girona Pablo Machin quest’anno ha letteralmente trasformato il Sevilla Fútbol Club, scacciando in pochissimo tempo i fantasmi dell’era Berizzo-Montella-Caparros grazie a un 3-4-1-2 capace di vincere e soprattutto convincere dal punto di vista del gioco. I prossimi sedicesimi di finale di Europa League, in programma tra il 14 (Olimpico) e il 20 febbraio (Ramón Sánchez-Pizjuán ), non saranno certo una passeggiata per la Lazio.

I numeri - Il nuovo Siviglia segna tantissimo (66 gol in 31 partite finora), ma sa anche difendersi con solidità (appena 25 gol subiti). Una differenza reti più che positiva, che tra campionato e coppe in quest’avvio di stagione ha portato 20 vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Tra le note dolenti, finora, solo la sconfitta in Supercoppa spagnola col Barcellona e il derby di Liga perso in casa del Betis.

Le stelle - Un anno fa sarebbe stato strano soltanto immaginarlo, ma oggi André Silva è sicuramente uno dei trascinatori della compagine di Machin. Già autore di nove reti, ha già convinto gli andalusi a chiudere in tempi brevi il suo riscatto dal Milan. Meglio del portoghese, in termini realizzativi, hanno fatto d'altronde solo il trequartista spagnolo Pablo Sarabia (15 centri) e l’altra punta centrale Wissam Ben Yedder (14). Come dimenticare poi, tra le stelle, l’ex Inter Ever Banega? L’argentino è il faro del gioco biancorosso, ma continua a vedere bene anche la porta: ben otto i suoi gol.