Eurorivali - Apollon, la sfida contro la Lazio vale solo per l'onore

© foto di Federico Gaetano

Il primo posto è l'unico "trofeo" rimasto in palio nel Girone H di Europa League, dove Lazio ed Eintracht hanno già stacco il biglietto per i sedicesimi: Marsiglia e Apollon giocheranno per la gloria in queste ultime due gare, in particolare i ciprioti proveranno a sgambettare la formazione di Inzaghi forti del doppio 3-0 ottenuto in campionato, utile a conservare il primo posto.

Ultime cinque partite:

Doxa-Apollon 1-1

Apollon-Anorthosis 1-2

Apollon-Eintracht 2-3

AEL-Apollon 0-3

Apollon-Oroklini 3-0

Posizione in campionato: 1°