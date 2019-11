© foto di Imago/Image Sport

Meno sei dal Liverpool capolista, il Manchester City non molla e sfiderà domani il Southampton in crisi nera, reduce dalle 9 reti prese dal Leicester in casa. Poi i Citizens dovranno vedersela con l'Atalanta che in Champions League è fanalino di coda del girone che vede coinvolto anche lo Shakhtar Donetsk. Dopo l'eliminazione in Coppa d'Ucraina agli ottavi di finale contro la Dinamo Kiev, arrivata dopo quattro vittorie consecutive del torneo, gli arancioneri di Luis Castro giocheranno domani alle 12:00 italiane in casa del Karpaty. Lo Shakhtar guida la Premier League ucraina con dieci punti di vantaggio sulla Dinamo Kiev dopo sole dodici gare, il Karpaty è invece terzultimo a ventiquattro punti di distanza. Dopo la vittoria in Coppa di Croazia per 3-0 sul campo dell'Opatija, club di terza divisione, la Dinamo Zagabria cercherà l'allungo in 1.NHL contro l'Inter Zapresic. La formazione di Nemanja Bjelica guida la classifica a +1 dall'Hajduk Spalato ma con una gara in meno, lo Zapresic è a diciassette punti di distanza dalla vetta.