Eurorivali - Atletico Madrid, ritorno al successo e controsorpasso sul Real

Dopo le sconfitte contro Betis Siviglia e Real Madrid, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone è tornato alla vittoria e - complice la sconfitta delle merengues - s'è ripreso il secondo posto in classifica a -7 dal Barcellona capolista. L'ha fatto sabato pomeriggio in trasferta, sul campo del Rayo Vallecano, grazie alla rete realizzata al 74esimo da Antoine Griezmann.

Con dodici reti in Liga e 18 complessive, il centravanti francese si conferma il calciatore più in forma e pericoloso a disposizione dei colchoneros per la sfida di mercoledì contro la Juventus.

Questa la formazione scesa in campo sabato pomeriggio: Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Correa (dal 60' Lemar), Rodrigo (dal 75' Savic), Saul Niguez, Vitolo (dal 60' Diego Costa), Morata, Griezmann.

Gli ultimi cinque risultati dell'Atletico Madrid

19 gennaio, Liga - Huesca-Atletico Madrid 0-3

26 gennaio, Liga - Atletico Madrid-Getafe 2-0

3 febbraio, Liga - Betis Siviglia-Atletico Madrid 1-0

9 febbraio, Liga - Atletico Madrid-Real Madrid 1-3

16 febbraio, Liga - Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1