Eurorivali - Atletico Madrid, ultime quattro senza subire gol. Morata bis

Zero gol subiti nelle ultime quattro gare per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Cioè dopo la sconfitta, casalinga e molto pesante, contro i rivali cittadini del Real Madrid. È l'unico ostacolo ancora plausibile per il Barcellona alla conquista del titolo, con la vittoria di ieri a San Sebastian per 2-0. La partita rimane in vista poco più di mezz'ora, con Morata che sblocca il risultato al trentesimo dopo un ponte di Godin, poi incoccia direttamente la punizione di Koke, salendo a tre gol stagionali con la maglia dei Colchoneros, oltre a quello - annullato - contro la Juventus nel match di andata. Casa o fuori, non fa differenza: anzi, i biancorossi stanno meglio lontano dal Wanda Metropolitano, Allegri è avvisato.

Questa la formazione scesa in campo sabato - Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Koke, Saul, Rodrigo, Lemar; Griezmann, Morata.

Gli ultimi cinque risultati dell'Atletico Madrid

9 febbraio, Liga - Atletico Madrid-Real Madrid 1-3

16 febbraio, Liga - Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1

20 febbraio, Champions League - Atletico Madrid-Juventus 2-0

24 febbraio, Liga - Atletico Madrid-Villarreal 2-0

3 marzo, Liga - Real Sociedad-Atletico Madrid 0-2