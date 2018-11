Eurorivali - Barcellona, addio primo posto in Liga. Ora il PSV

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona dice addio al primo posto in classifica dopo il pari contro l'Atletico Madrid, che per questioni di secondi non ha ottenuto persino i tre punti e il conseguente sorpasso in graduatoria: a comandare in Liga c'è ora il Siviglia. A preoccupare c'è sicuramente il rendimento difensivo di una squadra che prende gol praticamente sempre: la situazione in Champions è molto tranquilla in ottica passaggio turno, è vero, ma che qualcosa non vada in seno alla formazione di Valverde è evidente: toccherà al PSV approfittare della situazione.

Ultime cinque partite

Barcellona-Siviglia 4-2 (Coutinho, Messi, Suarez rig., Rakitic)

Rayo Vallecano-Barcellona 2-3 (Suarez, Dembelé, Suarez)

Inter-Barcellona 1-1 (Malcom)

Barcellona-Betis Siviglia 3-4 (Messi (2), Vidal)

Atletico Madrid-Barcellona 1-1 (Dembelé)

Posizione in campionato: 2°