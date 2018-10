Eurorivali - Barcellona, manita nel Clasico ma l'Alaves non molla

© foto di www.imagephotoagency.it

Successo devastante per il Barcellona, che con un pokerissimo affossa il Real Madrid e probabilmente segna la fine dell'esperienza sulla panchina delle merengues del tecnico Lopetegui. Gara senza storia che i catalani vincevano due reti a zero già dopo mezz'ora di gioco. In assenza di Messi ci pensa Suarez a prendersi gloria e onori: la tripletta dell'uruguaiano fa esultare il popolo culè e manda le merengues a -7 dalla vesta. Coutinho e Vidal rimpianguano il bottino di gol dei catalani, che si confermano in vetta alla Liga con un'inseguitrice particolare, l'Alaves.

Ultime cinque partite

Tottenham-Barcellona 2-4 (Coutinho, Rakitic, Messi 2)

Valencia-Barcellona 1-1 (Messi)

Barcellona-Siviglia 4-2 (Coutinho, Messi, Suarez rig., Rakitic)

Barcellona-Inter 2-0 (Rafinha, Jordi Alba)

Barcellona-Real Madrid 5-1 (Suarez 3, Coutinho, Vidal)

Posizione in campionato: 1^