Eurorivali - Barcellona, il turnover non funziona. Male nel derby

© foto di J.M.Colomo

Primo stop nell'ultimo turno per il Barcellona, che si fa fermare dal Girona nel derby catalano (2-2). Nell'occasione Ernesto Valverde ha dato via al turnover, schierando per la prima volta dal primo minuto i nuovi acquisti Arturo Vidal, Lenglet e Arthur e lasciando riposare Umtiti, Rakitic, Coutinho e Sergi Roberto. Serata da incubo per Lenglet, espulso per una gomitata a Pere Pons quando il Barça stava conducendo per il gol di Leo Messi. Male Piqué, in occasione delle due reti segnate da Stuani, ma alla fine è proprio il difensore a salvare la squadra da un'umiliante sconfitta. Prima di questa sfida i blaugrana avevano vinto tutte le partite, compresa la Supercoppa spagnola contro il Siviglia e l'esordio in Champions contro il PSV Eindhoven. Barcellona che resta al comando della Liga, se pur agganciata dal Real Madrid. Mercoledì trasferta sul campo del Leganés ultimo in classifica, mentre sabato si gioca in casa contro l'Athletic. Il 24 ottobre e il 6 novembre le due sfide contro l'Inter. Prima ci sarà la delicata trasferta londinese contro il Tottenham.

Ultime cinque partite

Valladolid-Barcellona 0-1 - Dembélé

Barcellona-Huesca 8-2 - Messi (2), Pulido aut., Suarez (2, 1 rig.), Dembélé, Rakitic, Jordi Alba

Real Sociedad-Barcellona 1-2 - Suarez, Dembélé

Barcellona-PSV 4-0 - Messi (3), Dembélé

Barcellona-Girona 2-2 - Messi, Piqué

Posizione in campionato: 1°