© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il weekend ha regalato al Barcellona il primo posto in classifica. Il successo contro il Villarreal è valso il sorpasso in classifica al Siviglia. E da ora fino a febbraio 2019 il calendario è in discesa: Espanyol, Levante, Celta, Getafe, Eibar, Leganés e Girona le prossime avversarie. Occasione ghiotta per prendere il largo, considerato anche che in Champions League il discorso primo posto è chiuso.

Ultime cinque partite

Inter-Barcellona 1-1 (Malcom)

Barcellona-Betis Siviglia 3-4 (Messi (2), Vidal)

Atletico Madrid-Barcellona 1-1 (Dembelé)

PSV-Barcellona 1-2 (Messi, Piqué)

Barcellona-Villarreal 2-0 (Piqué, Aleñà)

Posizione in campionato: 1°