Eurorivali - Betis Siviglia, gol e spettacolo ma la classifica non sorride

Il Betis pareggia contro il Celta Vigo nell'undicesimo turno di Liga. Tra le mura del Villamarín, i prossimi avversari europei del Milan sbloccano il risultato al 33' con Loren e raddoppiano con Firpo al 57'. Dopodiché sale però in cattedra Maxi Gomez, che accorcia il risultato al 63' e completa la rimonta all'84' dopo il pari di Mendez al 69'. Partita chiusa? Non ancora, perché c'è ancora tempo per il definitivo 3-3 di Canales all'87'. Con questo risultato il Celta Vigo raggiunge 14 punti in classifica, undicesimo, mentre il Betis è quattordicesimo con una sola lunghezza in meno.

Ultime cinque partite

Atlético Madrid-Betis 1-0

Betis-Valladolid 0-1

Milan-Betis 1-2 (Sanabria, Lo Celso)

Getafe-Betis 2-0

Betis-Celta Vigo 3-3 (Loren, Firpo, Canales)

Posizione in campionato: 14°