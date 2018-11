Eurorivali - CSKA, altro inciampo. E mercoledì arriva la Roma...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pari senza reti che allontana ulteriormente il primo posto della Prem'er Liga per il CSKA Mosca, che in questo momento fatica tantissimo a raccogliere risultati. L'ultimo successo risale a metà ottobre, poi tre gare molto deludenti che hanno fatto sfuggire non solo lo Zenit, ma anche le altre concorrenti per il posto in Champions League. Lo 0-0 nel derby contro la Dinamo non è sicuramente il viatico migliore in vista della sfida alla Roma di mercoledì sera.

Ultime cinque partite

CSKA-Lokomotiv Mosca 0-1

Roma-CSKA 3-0

Tyumen-CSKA Mosca 4-1 dcr (Pukhov)

Anzhi-CSKA 0-2 (Vlasic, Chalov)

Dinamo Mosca-CSKA Mosca 0-0

Posizione in campionato: 5°