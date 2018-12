Il ko csasalingo contro il Viktoria Plzen si ripercuote nel CSKA anche nelle prestazioni in campionato. La squadra di Goncharenko non va oltre lo 0-0 a Rostov e perde ulteriore terreno su Zenit e Krasnodar: ora la Champions diretta dista cinque punti. Prima della sfida contro il Real Madrid ci sarà la possibilità di tirarsi su, in casa contro lo Yenisey ultimo in classifica.

Ultime cinque partite

CSKA Mosca-Roma 1-2 (Sigurdsson)

CSKA Mosca-Zenit 2-0 (Chalov, Sigurdsson)

Akhmat-CSKA Mosca 0-2 (Magnusson, Zhamaletdinov)

CSKA-Plzen 1-2 (Vlasic rig.)

Rostov-CSKA 0-0

Posizione in campionato: 3°