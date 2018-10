Eurorivali - CSKA Mosca, continua il crollo. Dopo Roma, ko col Krasnodar

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dopo il brutto scivolone in casa della Roma, che compromette quasi ogni possibilità di passare il turno in Champions League, il CSKA Mosca cade, e male, anche in campionato. Sorpasso in classifica e ko sorprendente in casa contro il Krasnodar, nonostante il gol di Vlasic. Per i moscoviti non certo il modo migliore per preparare il ritorno casalingo contro la formazione di Di Francesco: la sconfitta patita ieri fa infatti scivolare i Rossoblu al quinto posto in classifica, una graduatoria che si mantiene comunque molto corta per quanto riguarda le posizioni di testa.

Ultime cinque partite

CSKA Mosca-Lokomotiv Mosca 0-1

Tyumen-CSKA Mosca 4-1 dcr (Pukhov)

Anzhi-CSKA Mosca 0-2 (Vlasic, Chalov)

Roma-CSKA Mosca

CSKA Mosca-Krasnodar 1-2 (Vlasic)

Posizione in campionato: 5°