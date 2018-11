Eurorivali - Dudelange, pari e 2° posto che sfuma. Il problema è in difesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pari e conseguente rallentamento in classifica per il Dudelange, che in casa del Victoria Rosport non riesce ad andare oltre il 2-2, perdendo l'occasione di portarsi al secondo posto in classifica. Per i lussemburghesi miglior attacco del campionato ma un rendimento difensivo incredibilmente negativo: con 20 reti subite in 12 gare, il ruolino di marcia sfiora i due gol presi a partita.

Ultime cinque partite

Dudelang-Jeunesse Esch 1-3

Rumelange-Dudelange 2-9

Olympiacos-Dudelange 5-1

Dudelange-Etzella 4-2

Rosport-Dudelange 2-2

Posizione in campionato: 3°